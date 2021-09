Le nouvel Ambassadeur de Belgique en Arménie a présenté la copie de ses lettres de créance au Ministre des Affaires étrangères d’Arménie Ararat Mirzoyan

Le 11 septembre, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a reçu le nouvel ambassadeur de Belgique en Arménie Marc Michielsen à l’occasion de la présentation de la copie de ses lettres de créance.

Félicitant Marc Michielsen pour son entrée en fonction, le ministre Mirzoyan s’est dit confiant que les activités de l’ambassadeur contribueront à la promotion de la coopération multidimensionnelle arméno-belge, du dialogue politique et de l’agenda bilatéral et multilatéral.

Le ministre arménien des Affaires étrangères et l’ambassadeur de Belgique ont discuté du potentiel existant d’expansion des relations commerciales et économiques, et de la promotion de la collaboration dans le domaine des hautes technologies. Les deux parties ont insisté sur la reprise des communications aériennes Erevan-Bruxelles.

Les interlocuteurs ont abordé la coopération Arménie-UE. Ararat Mirzoyan a souligné que la mise en œuvre effective de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Arménie et l’UE, ratifié par la Belgique, ainsi que la mise en œuvre de programmes inclusifs dans le cadre du partenariat oriental, contribueront à l’approfondissement des relations bilatérales et de la coopération sectorielle.

Le ministre Mirzoyan et l’ambassadeur Michielsen ont eu un échange de vues sur les questions de paix et de sécurité régionales. Le ministre arménien des Affaires étrangères s’est dit convaincu qu’une paix durable et viable dans la région ne peut être atteinte que par un règlement global du conflit du Haut-Karabakh sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, et a salué la position de la Belgique à cet égard.