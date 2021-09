Deuxième réunion de l’Assemblée consultative sur la coopération avec les forces politiques extraparlementaires

Le Premier ministre a assisté aujourd’hui à la deuxième réunion de l’Assemblée consultative sur la coopération avec les forces politiques extraparlementairesOnt participé à cette réunion le président du Parti de la République, Aram Sargsyan, le président du Parti libéral, Samvel Babayan, le président du Parti de l’Alliance centriste progressiste, Tigran Urikhanyan, le président du Parti de l’Arménie juste, Norair Norikyan, le président du Parti de l’Arménie souveraine, David Sanasaryan, le président du Parti européen de l’Arménie, Tigran Khzmalyan, Levon Shirinyan, président du Parti chrétien-démocrate, Mher Terteryan, président du Parti de la mère unie, Mikayel Hayrapetyan, président du Parti conservateur, Sedrak Achemian, chef du bureau du Parti social-démocrate Hunchakian en Arménie, et Tigran Arzakantsyan, représentant du Parti démocratique d’Arménie.

En souhaitant la bienvenue aux participants, Nikol Pashinyan a souhaité des discussions fructueuses et efficaces.

La prochaine réunion avec la participation du Premier ministre Nikol Pashinyan et des chefs des forces politiques extra-parlementaires aura lieu dans un avenir proche.