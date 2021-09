L’Arménie va changer. Le monde a déjà changé, il n’est pas idiot !

Les lignes de force qui agitent le monde sont invariablement appelées à se déplacer, tant les enjeux et leur complexité, sont travaillés au jour le jour. Cependant, se dessinent de grandes directions qui ne laissent pas de place au doute. Lorsque l’on perd des millions d’espèces animales ou végétales sur un siècle, nous savons deviner notre futur immédiat. Quand une pandémie nous guette depuis 20 ans de mondialisation anarchique, un petit virus innocent peut bien surgir et imposer sa loi.

Ce virus est-il idiot pour autant ? Irait-il jusqu’à détruire l’humanité entière, son environnement qui l’héberge ?

L’homme, lui, n’est pas idiot. Il n’irait pas jusqu’à détruire sa planète…

Oui, il y a des directions qui ne trompent pas, et la compétition de géants, telle que celle que se livrent les Etats-Unis et la Chine, se dessine depuis bien des années pour ne pas en tenir compte lorsque l’on examine naïvement, le Caucase Sud et ses tourments. Bien entendu, suite à la guerre des 44 jours qui rebat les cartes, la situation qui se présente, agit comme un déblocage. Mais lorsque les armes ont parlé, elles ont éliminé, de facto, le groupe de Minsk et son objet.

La France et les Etats-Unis étant loin du problème, c’est bien la Russie et la Turquie qui sont passées à l’acte pour éliminer certaines pièces de l’échiquier. En relocalisant la problématique de l’Artsakh autour des acteurs du Caucase Sud, le conflit larvé, oublié, du Haut-Karabagh redevient ce verrou que l’on fait sauter. L’histoire ne piétine pas dans cette région du monde. Désormais, les palabreurs inamovibles qui avaient un job à plein temps pour « travailler » au sein du groupe de Minsk, ont du pain sur la planche pour justifier leurs émoluments.

Ainsi, depuis la dernière guerre d’Artsakh, la Russie et la Turquie ont les cartes en main. Mais pour combien de temps ? Poutine et Erdogan ont le même calendrier et les mêmes problèmes à affronter. Deux dictateurs qui ont la volonté de sortir de l’histoire par le haut. Leur temps est compté. L’initiative leur revient de prendre des décisions, sans quoi les évènements leur dicteront leur futur. L’Artsakh a cristallisé le cynisme politique que ces grands monstres froids possèdent dans leur ADN.

L’Artsakh est passé en 30 ans, d’ilot de résistance et de fierté nationale arménienne, à une proie facile, un terrain de démonstration de guerre éclair 2.0 avec, au passage, une petite claque diplomatique Russo-Turque délivrée aux Etats-Unis et à l’Europe, et à la clef, un partage équitable entre la Russie et la Turquie, des politiques étrangères et des économies de deux nains que sont l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Mais ces anciens empires, russe et ottoman, pouvaient-ils raisonner et agir autrement ? Leur nature leur dicte leur conduite. Leurs problèmes les pressent d’agir. Seules, des puissances supérieures peuvent dépasser ces empires de second ordre et modifier leur comportement. Or j’en reviens au temps long, aux inamovibles puissants du moment, les Etats-Unis et la Chine, certes, qui vivent loin du Caucase Sud, mais qui ne supportent pas d’en être éloignés pour autant.

Si un axe Est-Ouest est décidé depuis Pékin, pour dégager une énième route de la soie passant par le Caucase Sud pour gagner l’Occident, cette donnée comptera pour beaucoup, même si elle s’oppose à un autre axe, Nord-Sud, traditionnellement protégé par la Russie et l’Iran.

De la même façon, si les Etats-Unis ne veulent pas être exclus de ces tractations terre à terre, ils encourageront un axe oriental Ouest-Est, de manière à soutenir la Turquie, son partenaire historique, en lui dégageant son espace commercial, en aidant au développement de ses confins anatoliens oubliés, en œuvrant jusqu’à briser sa frontière à l’Est avec l’Arménie. Tout bénéfice pour une Arménie condamnée depuis toujours à choyer un allié Russe de premier ordre.

Enfin, si l’alignement des planètes fait qu’à l’étage des « Grands Empires », l’axe Est-Ouest ou Ouest-Est, selon qu’il revêt un intérêt oriental ou occidental, implique de creuser le même tunnel, chacun par son bout, alors ce chemin balisé nécessite une « pax sino-americana » dans la région. Cette voie, si elle passe par l’Arménie, pourrait dégager un horizon arménien jusqu’ici strictement braqué sur Moscou.

Il n’y a que les intérêts des « Petits Empires », russes et iraniens, qui au risque d’être contrariés, useraient de leur pouvoir de nuisance pour bloquer l’histoire jusqu’à attendre, selon la tectonique des plaques, un choc violent qui surprend tout le monde. La Russie et L’Iran ne semblent pas en mesure de montrer explicitement leur opposition à ce mouvement de l’histoire.

Alors peut-on croire que la politique de la main tendue d’Erdogan envers Pachinian, est le fait du victorieux sur le faible ?

Ou bien est-ce la réponse positive de l’Arménie lancée du tac au tac, qui embarrasse bien plus la Russie que la Turquie ?

Où en sont les Américains et les Chinois sur le point de jonction de leur tunnel ?

Leur point de rencontre ne se situerait-il pas sous l’Arménie ?

Les stratèges qui gouvernent le monde ne sont pas de notre trempe. Ils ne sont pas dans le doute du quidam ou de l’intellectuel qui étudie au mieux un contexte. Ils sont les mieux renseignés, au fait de toutes les réalités qu’ils nous imposent. Ils sont décidés et ils savent qu’ils vont emporter la décision. La Chine ou les Etats-Unis, la Turquie ou la Russie, sont de cette trempe. L’Arménie a tout intérêt à être le facteur de paix dans la région. C’est, jusqu’ici, son arme la plus puissante en sa possession,… en attendant, bien entendu, qu’on lui laisse le temps de reconstituer son armée du XXIe siècle !

2023, pour Erdogan. 2024, pour Poutine.

Le compte à rebours est lancé depuis longtemps.

C’est déjà demain pour l’Arménie.

Charles Sansonetti, réalisateur.