Septembre l’an dernier, la planète presque entière se disait en guerre contre un virus venu de Chine. L’ Artsakh continuait, quant à lui à vivre dans l’insouciance d’une contagion qui ne se traduisait que par le manque à gagner de la manne touristique. Malgré cela les commerces allaient bon train et personne ne semblait imaginer qu’ une vraie guerre aller exploser et forcer l’Arménie à capituler. Un an déjà et le quotidien est bien cruel, les prix des matières premières à considérablement augmenté, le marché de Stepanakert si pittoresque jadis est déserté, et les prix au détail sont en forte hausse . Les (...)