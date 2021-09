Deux soldats turcs tués dans une attaque

Deux soldats turcs ont été tués et trois autres blessés dans une attaque dans la région d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé samedi le ministère turc de la Défense. Une attaque a visé « une unité de retour d’une patrouille » dans la région d’Idleb, faisant deux morts et trois blessés, a affirmé le ministère. Les circonstances de l’attaque n’ont pas été précisées par le ministère. Mais selon un journaliste de l’AFP sur place, les soldats turcs ont été tués et blessés lors de l’explosion d’une bombe sur la route Idlib-Bennish. Offrant ses condoléances aux familles des soldats tués, le porte-parole (...)