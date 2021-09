Fin des exercices militaires turco-azéris dans la région de Latchine (Kachatagh) en Artsakh occupée

Démonstration de forces pantouranienne à la frontière de l’Arménie, dans la région de Latchine (Kachatagh) en Artsakh occupée, les exercices militaires turco-azéris viennent de se terminer. Stepanakert et Erévan avaient dénoncés ces manœuvres proches de la frontière arménienne et de l’Artsakh, exercices qui se déroulaient sur le territoire de l’Artsakh occupée, près du couloir de Latchine. Nouvelle expression de la solidarité pantouranienne dirigée contre les Arméniens.

Selon le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan, participaient à ces exercices des membres des forces spéciales azéris et turcs et « visaient à neutraliser les terroristes ».

Krikor Amirzayan