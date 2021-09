Le général Kamo Vardanyan vient d’être nommé ministre de la Défense de la République de l’Artsakh

Par décret présidentiel signé le 11 septembre, le président Arayik Harutyunyan vient de nommer le général Kamo Vardanyan ministre de la Défense de la République de l’Artsakh. Peu avant cette nomination, le général Mikhaïl Arzoumanyan avait été démis de ses fonctions de ministre de la Défense de l’Artsakh.

Kamo Vardanyan est né le 18 mars 1966 au village de Norshen dans la région de Martouni en Artsakh. Formé dans une école militaire en Russie, il avait y avait en 2019 terminé l’Académie militaire. Depuis février 1992 il était au sein de l’Armée Défense de l’Artsakh. Entre 1992 et 2012 il a occupé divers postes au sein du commandement de l’Armée de Défense de l’Artsakh. Il obtenait le 6 mai 2011 le grade de général. Le 12 novembre 2012 par décret présidentiel il était nommé au poste de vice-commandant de l’Armée de Défense de l’Artsakh. Entre 1992 et 1994 ainsi qu’en 2016 et en 2020 il a participé aux opérations militaires lors des trois guerres de l’Artsakh. Kamo Vardanyan a reçu de nombreuses médailles et distinctions pour ses services rendues à la patrie. Marié, il est le père de deux filles et d’un fils.

Krikor Amirzayan