Les Etats-Unis considèrent que le statut du Haut-Karabagh (Artsakh) n’est pas réglé. Aujourd’hui 11 septembre c’est Lynne Tracy l’ambassadrice des Etats-Unis en Arménie qui vient de l’affirmer lors d’une interview. La diplomate américaine évoquait la reprise du dossier du règlement du conflit du Haut-Karabagh par le Groupe de Minsk de l’OSCE dont les Etats-Unis ont la coprésidence en compagnie de la France et de la Russie. Selon Lynne Tracy, le Groupe de Minsk de l’OSCE fait tout l’effort nécessaire afin que les parties en conflit retournent à la table des négociations pour un règlement pacifique du dossier de l’Artsakh.

« Le Secrétaire d’Etat Americain, Antony Blinken s’est à de nombreuses occasion a affirmé notre position. Bien évidemment c’est une question très difficile. La situation tendue durant une guerre de 30 ans ne peut se régler en une nuit. Nous comprenons qu’il y a un certain nombre de problèmes essentiels qui doivent être réglés et l’un d’eux est comme je l’ai exprimé précédemment, nous ne considérons pas que le statut du Haut-Karabagh n’est pas encore résolu. Et nous continuons de garder cette question à l’ordre du jour du Groupe de Minsk » dit Lynne Tracy donnant ainsi la position des Etats-Unis sur l’Artsakh.

Le 23 août dernier visitant la région frontalière du Syunik, l’Ambassadrice américaine avait rappelé que le statut du Haut-Karabagh n’était pas encore réglé.

Krikor Amirzayan