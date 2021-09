La danse traditionnelle arménienne fut à l’honneur au Marché des villes jumelles de Valence

Face à une foule de plusieurs centaines de personnes présentes pour le Marché des villes jumelles-dont l’Arménie avec Idjevan-Valence représentée par l’association Idje-Val- samedi 11 septembre sur le parvis de l’église Saint-Jean à Valence, les danses traditionnelles et la musique populaire d’Arménie étaient présentes. Les danses de l’ensemble Ara, exécutées par les jeunes danseuses de l’Académie de musique et de danse traditionnelles arménienne de l’association Culturelle France-Achtarak-Arménie présidée par le dudukiste Levon Chatikyan. La grâce des jeunes danseuses arméniennes, la beauté des gestes et des costumes et la musique arménienne ont ébloui le public.

Le Centre artistique Georges Markarian (547 rue Aristide Bergès à Bourg-Lès-Valence) démarre la saison 2021-2022 par une porte ouverte les samedis 11 et 18 septembre de 10h à 14h et proposent des cours de danses traditionnelle et populaire arménienne, ainsi que les danses classiques, contemporaine et modern’jazz. Avec également des cours de chant et de chorale, des cours de percussions. Renseignements et inscriptions au 06 67 26 56 42 ou au 06 41 61 51 51.

Krikor Amirzayan texte et reportage-photos à Valence (Drôme)