L’Arménie, présente au Marché des villes jumelles de Valence par le stand arménien d’Idje-Val qui eut beaucoup de succès

L’association Idje-Val visant la promotion des relations entre Valence (Drôme) et Idjevan la ville jumelle en Arménie (région de Tavouch) participait par un stand, jeudi 11 septembre au Marché des villes jumelles. L’Arménie était ainsi représentée avec plusieurs pays tels que l’Italie, le Liban ou Israël. Le stand d’Ide-Val aux couleurs de l’Arménie et de l’Artsakh était tenue par le présent Khosrof Iliozer, Krikor Amirzayan (vice-président), Viken Iliozer (trésorier), Nathalie Iliozer (secrétaire) ainsi que d’autres membres du bureau et amis. Idje-Val proposait quelques éléments de le cuisine arménienne, l’incontournable brochette (khorovadz), les feuilles de vigne farcies (doma-sarma), les beuyreks, les vospov keufté ainsi que des pâtisseries arméniennes. Par ailleurs un large choix de jus de fruits, confitures et bière d’Arménie complétaient le stand arménien. Des centaines de personnes passèrent par le stand d’Idje-Val. A noter la présence de Jean-Marc Abattu président d’honneur d’Idje-Val, Alain Euksuzian membre de l’ancien bureau, Georges Eretzian président des Anciens Combattants Français d’origine arménienne de Drôme-Ardèche, Vartkés Vartanian président de l’UCFAF Valence. Le stand d’Idje-Val reçut la visite de de Madame Elodie Degiovanni la nouvelle Préfète de la Drôme accompagné de Nicolas Daragon Maire de Valence et de nombreux adjoints, dont Georges Rastklan.

De nombreux responsables d’associations arméniennes ainsi que des personnalités locales passèrent devant le stand d’Idje-Val pour saluer la présence de l’Arménie à ce Marché des villes jumelles et goûter à la cuisine arménienne.

Cette nouvelle saison d’Idje-Val avec un nouveau bureau dynamique a débuté de fort belle manière.

Krikor Amirzayan texte et reportage-photos à Valence (Drôme)