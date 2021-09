Opération « aide à la maternelle de Martouni »

Au mois d’avril 2021, SPFA * a reçu l’aide humanitaire suivante : 18 lits de maternelle en faisaient partie. Il s’agit de petits lits qui n’occupent pas beaucoup de place et qui peuvent être entassés les uns sur les autres. Ces lits ont été accordés à la Maternelle N1 de la ville de Martouni en Artsakh. Cette maternelle avait été rénovée en 2016, dans le cadre des projets SPFA « Infrastructures », avec notre responsable Monsieur Jacques MATOSSIAN, et ce, grâce au financement de la Fondation Cédric MARTIN, (Genève, Suisse).

Lors de la guerre de 44 jours en 2020, la maternelle avait été aussi endommagée, notamment les fenêtres et les portes, mais à l’initiative de Jacques MATOSSIAN, et grâce au financement de Monsieur Aram DJABOURIAN, (Saint-Chamond, France), il a été rendu possible de réaliser la rénovation complète de la maternelle, et celle-ci a pu réouvrir ses portes le 27 décembre 2020.

Après la guerre, beaucoup d’enfants étaient inscrits à la maternelle mais comme il n’y avait pas de place où mettre des lits, certains enfants ont été privés de la possibilité de fréquenter cette maternelle.

Grâce au don de SPFA ce problème a trouvé sa solution. Les lits compacts n’occupent pas beaucoup de place. Ils sont mis par terre à l’heure de la sieste, puis entassés les uns sur les autres pendant les heures de jeux et des classes.

Ces lits ont été distribués aux 4 groupes de la maternelle, permettant ainsi l’admission de 18 enfants supplémentaires.

Pour finaliser notre projet de don à la maternelle, nous avons commandé des oreillers, des couvertures, des matelas, de la lingerie et des parures de lits, 18 complets au total.

C’est à l’atelier de couture qui fonctionne au Centre culturel Francophone de Goris, dirigé par notre responsable du club Carmen Apounts. Cet atelier est financé par les organisations « All For Armenia », et « SOS Chrétiens d’Orient ». Les femmes qui y travaillent sont des déplacées d’Artsakh, suite à la guerre des 44 jours. Après confection, toute cette lingerie a été transportée de Goris à Martouni en Artsakh.

Ainsi, SPFA a pu réaliser simultanément deux projets à la fois : non seulement aider la maternelle N°1 de Martouni à accueillir 18 enfants de plus, ce qui est une aide très importante pour les familles de ces enfants, mais également donner du travail momentanément à des réfugiées leur permettant aussi d’assurer les besoins de leurs familles.

* Solidarité Protestante France-Arménie (SPFA) est une ONG française, créée en 1990 à Paris, avec le statut d’association loi de 1901. Son fondateur, le pasteur Samuel Sahagian, alors pasteur de l’Eglise réformée du Luxembourg à Paris, a souhaité mobiliser les bonnes volontés pour venir en aide aux populations démunies, en Arménie.