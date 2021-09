Le Catholicos remet à la baronne Caroline Cox la médaille de « Saint-Sahak-Saint-Mesrop »

Sa Sainteté Karekin II, a reçu à Etchmiadzine, la baronne Caroline Cox, ancienne vice-présidente et membre de la Chambre des Lords britannique .



Sa Sainteté a exprimé sa joie pour la visite de la baronne Cox en Arménie. Le catholicos a hautement apprécié les efforts de la baronne dans diverses instances internationales pour protéger le droit des Arméniens d’Artsakh à vivre librement et indépendamment, ainsi qu’à fournir un soutien et une assistance constants aux enfants d’Artsakh.



Lors de la réunion, le Catholicos, en reconnaissance des services louables rendus par la baronne Caroline Cox au peuple arménien et à l’Église arménienne, lui a décerné l’ordre supérieur de Saint-Sahak-Saint-Mesrop de l’Église apostolique arménienne.



A son tour, Caroline Cox a remercié le Patriarche arménien pour un si grand honneur. La baronne a assuré Sa Sainteté qu’elle continuerait à s’exprimer sur diverses plateformes internationales sur les atrocités commises par l’Azerbaïdjan contre les Arméniens d’Artsakh et le patrimoine culturel et culturel arménien sur la base de faits.