Un doute lancinant, par Ara Toranian

Dans un texte révélant une sensibilité peu commune dans le monde politique, Nathalie Loiseau donnait le 13 août dans la Règle du Jeu un visage et une voix aux femmes et aux hommes qu’elle a rencontrés à Stepanakert, lors d’un récent voyage. Ce témoignage intitulé « Si je t’oublie Stepanakert » faisait partager la détresse d’une famille dont le père et le fils ont été torturés dans les geôles azerbaïdjanaises. La députée, ancienne directrice de l’ENA, y évoquait avec pudeur la condition des jeunes soldats blessés, lourdement handicapés à vie, en raison des bombes à sous-munitions. Elle regrettait aussi « l’absolue (...)