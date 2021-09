La cérémonie de prestation de serment des membres du gouvernement s’est déroulé au Palais présidentiel en présence du Président Armen Sarkissian.



Le Premier ministre Nikol Pashinyan a été le premier à prendre la parole et à lire le texte du serment : « Dans le but d’atteindre les objectifs nationaux et de renforcer la Patrie, je jure de remplir de bonne foi tous les devoirs assumés devant le peuple, de respecter la Constitution et les lois, de promouvoir la souveraineté et les intérêts de la République d’Arménie, de rester attaché à la haute fonction de membre du gouvervement. »



Puis les autres membres du gouvernement ont tour à tour prêté solennellement serment à la nation.



A la fin de la cérémonie de prestation de serment, le Président Sarkissian a félicité le Premier ministre et les membres du Cabinet, leur souhaitant un travail fructueux et productif au profit de la Patrie et du peuple arménien.