La paix forcée engendre la douleur et la souffrance au lieu du bien affirme le Catholicos Karékine II lors de la conférence internationale « Liberté religieuse internationale et paix »

Le 9 septembre, dans la salle des cérémonies du Siège de l’Elglise arménienne à Sainte-Etchmiadzine, a débuté la conférence internationale « Liberté religieuse internationale et paix ». Le Catholicos Karékine II a donné sa bénédiction puis dans un discours a affirmé que « la paix forcée engendre la douleur et la souffrance au lieu du bien ». L’un des objectifs de cette conférence internationale était la défense des lieux de culte et le patrimoine religieux de l’Artsakh menacés par les forces d’occupation azéries. La conférence a réuni des membres de Sainte-Etchmiadzine, des représentants des Églises sœurs, des (...)