Le président arménien Armen Sarkissian recevant l’Ambassadeur de France Jonathan Lacôte je vous remercie pour votre investissement dans l’amitié entre nos deux peuples

Le président arménien Armen Sarkissian a reçu aujourd’hui au palais présidentiel, S.E. Jonathan Lacôte, l’Ambassadeur de France en Arménie qui quitte ses fonctions à Erévan.

Le président arménien a salué l’investissement de Jonathan Lacôte dans sa mission en Arménie et son implication pour le renforcement de l’amitié franco-arménienne. Armen Sarkissian a souligné cette grande amitié entre les peuples d’Arménie et de France qui plonge ses racines dans l’histoire. Jonathan Lacôte de son côté remercié le président arménien pour sa confiance et son investissement dans le développement des relations (...)