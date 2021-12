Les soldats réservistes de l’armée arménienne se sont déployés sur le front en Arménie

Les réservistes Arméniens, appelés pour effectuer un stage de trois mois au sein de l’armée arménienne, après divers entrainements et instructions, se sont dirigés aujourd’hui 10 septembre vers des positions de combats aux frontières de l’Arménie.

Selon les commandements de l’armée arménienne, les instructeurs et responsables militaires se sont déclarés très satisfaits par l’engagement et le niveau de préparation des réservistes. Le ministère arménien de la Défense qui salue leur préparation affirme qu’ils sont désormais prêts à défendre la patrie.

L’armée arménienne continuera à appeler d’autres réservistes pour (...)