Communauté, diasporas et migrations arméniennes

LES PROCESSUS MIGRATOIRES ET DIASPORIQUES : LEUR RÔLE DANS LA PRÉSERVATION ET L’ENRICHISSEMENT DE L’IDENTITÉ CULTURELLE ET RELIGIEUSE ARMÉNIENNE

Cette série de conférences - qui démarre le jeudi 16 septembre à 17h - se tiendra sous la direction de : Maxime YEVADIAN, ancien titulaire de la Chaire d’arménologie. Des experts de domaines spécialisés interviendront ponctuellement dans le cours.

La multiplication des migrations et des processus diasporiques actuels amènent à développer une approche de ces processus historiques selon des axes d’analyse pluridisciplinaires (structurations économique, linguistique (...)