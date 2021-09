Des troupes arméniennes participent à des manoeuvres avec la Russie et le bélarus

Des soldats arméniens ont participé jeudi à la cérémonie d’ouverture de vastes exercices militaires conjoints menés par la Russie et le Bélarus, dans un contexte marqué par les préoccupations de l’OTAN. La partie principale des exercices « Zapad-2021 » (« Ouest-2021 »), qui durent une semaine, se déroulera à partir de jeudi. (« Ouest-2021 ») débutera vendredi sur plus d’une douzaine de terrains d’entraînement dans les deux États. Selon le ministère russe de la défense, ils impliqueront jusqu’à 200 000 militaires, ce qui en fait apparemment les plus grands jeux de guerre en Europe depuis des décennies. Le gros des (...)