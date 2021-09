Emil Avdaliani est professeur à l’Université européenne de Tbilissi et directeur des études sur le Moyen-Orient du groupe de réflexion géorgien Geocase. Sur le site geocase.de, ce spécialiste du sud Caucase a livré une analyse intéressant dont nous publions des extraits.

Au cours du mois dernier, les responsables arméniens et turcs ont échangé des déclarations positives qui signalent un rapprochement potentiel entre les deux ennemis historiques. (...)

Jusqu’à présent, il ne s’agit que d’un échange de déclarations positives, mais la fréquence indique néanmoins qu’une certaine tendance se dessine. Cela pourrait conduire à des discussions intensives et éventuellement à une amélioration des liens bilatéraux. Le moment est intéressant. Les résultats de la deuxième guerre du Nagorno-Karabakh ont servi de catalyseur. Bien qu’elle ait été lourdement battue par l’Azerbaïdjan, l’Arménie voit la nécessité d’agir au-delà des griefs historiques qu’elle nourrit à l’égard de la Turquie et d’être généralement plus pragmatique dans ses relations extérieures. Dans le calcul d’Erevan, l’amélioration des relations avec Ankara pourrait priver Bakou de certains avantages. L’alliance Azerbaïdjan-Turquie restera certainement intacte, mais l’élan qui la sous-tend pourrait diminuer si l’Arménie établit de meilleures relations avec la Turquie. Cette dernière pourrait être moins encline à s’opposer à l’Arménie comme elle l’a fait jusqu’à présent, et plus particulièrement pendant la deuxième guerre du Nagorny-Karabakh. La volonté d’améliorer les relations bilatérales a été constamment exprimée par Ankara au cours des dernières années. L’effort le plus important a peut-être été fait en 2009, lorsque les protocoles de Zurich ont été signés, entraînant un bref dégel des relations bilatérales. Bien que n’ayant finalement pas abouti (le 1er mars 2018, l’Arménie a annoncé l’annulation des protocoles), Ankara a souvent souligné la nécessité d’améliorer les liens avec Erevan sans exiger de conditions préalables.

Au-delà de l’établissement potentiel de relations diplomatiques, la réouverture de la frontière entre les deux pays, fermée depuis le début des années 1990 (...), pourrait également faire partie de l’arrangement. L’ouverture de la frontière de 300 km qui longe les régions arméniennes de Shirak, Aragatsotn, Armavir et Ararat pourrait changer la donne. L’ouverture de la frontière est essentiellement une ouverture de toute la région du Caucase du Sud. L’Arménie disposerait ainsi d’un nouveau marché pour ses produits et ses entreprises. À plus long terme, elle permettrait au pays de diversifier son économie, de moins dépendre de la Russie et de la fragile route qui passe par la Géorgie. La dépendance à l’égard du territoire géorgien pourrait être partiellement remplacée par la route Azerbaïdjan-Arménie-Turquie, bien qu’il faille également souligner que le transit arménien aurait besoin d’un temps considérable pour devenir pleinement opérationnel.

La diversification de l’économie et de la connectivité équivaut à la diminution de l’influence russe dans le Caucase du Sud. En d’autres termes, les frontières fermées ont toujours constitué la base du pouvoir russe dans la région, la plupart des routes et des chemins de fer étant orientés vers le nord. Pour la Turquie, une frontière ouverte avec l’Arménie est également bénéfique car elle permettrait une connexion plus libre avec l’Azerbaïdjan. L’amélioration des liens régionaux est la pierre angulaire de la position de la Turquie dans le Caucase du Sud. D’une certaine manière, le pays a joué un rôle de perturbateur majeur. Grâce à sa présence militaire et économique active, la Turquie ouvre de nouveaux chemins de fer et de nouvelles routes, diminuant ainsi progressivement l’influence géopolitique russe sur le Caucase du Sud.

( ...) Il est naturel de suggérer que l’amélioration potentielle entre la Turquie et l’Arménie, l’allié de confiance de la Russie, ne serait pas possible sans la bénédiction de Moscou. La Russie s’est déclarée prête à aider l’Arménie et la Turquie à normaliser leurs relations, affirmant que cela renforcerait la paix et la stabilité dans la région. (...) Pourtant, la manière dont la normalisation servirait les intérêts de la Russie n’est pas tout à fait claire. Une possibilité est que la connexion entre l’Arménie et la Turquie permettrait à la Russie d’avoir une liaison terrestre directe avec la Turquie via l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Toutefois, là aussi, les avantages sont douteux. La route est longue et restera probablement peu fiable. Pour la Russie, le commerce avec la Turquie via la mer Noire restera une route primaire.

Présenter une image positive dans le Caucase du Sud pourrait cependant être une déformation des développements réels sur le terrain. Le rapprochement arméno-turc est loin d’être garanti en raison de la méfiance profondément ancrée entre les deux parties. En outre, il y a aussi le facteur azerbaïdjanais. Bakou tentera d’influencer la pensée d’Ankara de peur que le rapprochement n’aille à l’encontre des intérêts de l’Azerbaïdjan. En outre, comme nous l’avons dit plus haut, la Russie pourrait elle aussi ne pas être totalement intéressée par l’ouverture de la frontière. Le processus potentiel de normalisation se heurte donc à de nombreux problèmes qui pourraient constamment compromettre l’amélioration des rapports.

Le réalisme est donc le moteur de la politique turque à l’égard de l’Arménie. Ankara a besoin de meilleures connexions avec le Caucase du Sud. La dépendance à l’égard de la route de transit géorgienne est essentielle, mais la diversification n’en est pas moins importante. ( ...) Toutefois, cette normalisation pourrait être soumise à la pression d’acteurs extérieurs et à une profonde méfiance mutuelle. ( ...)

Pour lire l’intégralité :

https://caucasuswatch.de/news/4072.html