Mont-de-Marsan : un projet de jumelage avec une ville arménienne

Le maire sera en voyage en Arménie du 9 au 13 septembre 2021 pour rencontrer les autorités de la ville de Gyumri

Charles Dayot et son adjoint à la culture, Philippe de Marnix, Antoine Gariel, directeur du Théâtre de Gascogne et responsable du service culture de la Ville, et Mathilde Lecuyer-Maillé, directrice du musée de sculptures Despiau-Wlérick, s’envolent ce jeudi 9 septembre pour l’Arménie pour un retour prévu le 13 septembre. Le but : peaufiner la programmation du festival Yeraz, rencontrer des artistes et des élus, et discuter avec le maire de Gyumri, deuxième ville d’Arménie, qui compte plus de 100 000 habitants.

