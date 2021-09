Festival Yeraz à Mont-de-Marsan : une quinzaine culturelle sur l’Arménie

Du 21 mars au 3 avril, Mont-de-Marsan chantera, dansera, mangera, réfléchira et vivra arménien

C’était un rêve un peu fou, mais Antoine Gariel et son ami, le comédien et metteur en scène d’origine arménienne, Simon Abkarian, sont en train de le réaliser. Dans sept mois, la préfecture des Landes va en effet se transformer en capitale culturelle pendant quinze jours. Il faudra bien ça pour appréhender l’histoire du pays, ses traditions et sa culture. Si le programme de Yeraz (rêve, en arménien) ne sera dévoilé que le 30 septembre, lors d’une conférence de presse à Paris, la présentation de la saison 2021-2022 du Théâtre de Gascogne permet de noter à son agenda les 11 dates de spectacles. Sept concerts seront proposés : Ladavina, un duo pop qui revisite à sa manière la musique des Balkans, Papiers d’Arménie, Medz Bazar, Macha Gharibian trio, sans oublier la venue exceptionnelle de l’Ethno Colors Band. Ce groupe de musiciens et de chanteurs viendront directement d’Arménie apporter les airs traditionnels.

