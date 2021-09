Les chefs des parlements arménien et autrichien discutent en détail des mesures à prendre pour la libération immédiate des prisonniers de guerre.

La visite de travail de la délégation conduite par le Président de l’Assemblée nationale d’Arménie Alen Simonyan à Vienne se poursuit. Dans le cadre de la visite, Alen Simonyan a rencontré le président du Conseil national autrichien Wolfgang Sobotka. Les parties ont discuté en détail des mesures à prendre pour la libération immédiate des prisonniers de guerre détenus par l’Azerbaïdjan.

Comme ARMENPRESS a été informé par le service de presse de l’Assemblée nationale, Alen Simonyan a souligné la contribution de Wolfgang Sobotka à l’approfondissement et au développement des relations interparlementaires et interétatiques entre les deux pays. Selon le chef du parlement, l’Arménie considère qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour intensifier la coopération et les contacts interparlementaires.

Les parties ont évoqué les négociations entre l’Arménie et l’UE sur la libéralisation des visas. Le chef du parlement arménien a déclaré que l’Arménie défend aujourd’hui l’agenda de l’établissement d’une paix durable et à long terme dans la région. Dans sa politique étrangère, l’Arménie est guidée par le principe de la conciliation des intérêts, qui lui permet de mener une politique étrangère équilibrée et flexible.

Wolfgang Sobotka a fait l’éloge des réalisations démocratiques de la République d’Arménie, dont les récentes élections législatives anticipées sont une preuve éclatante. Il a noté que l’Arménie salue les efforts de l’Autriche pour renforcer la paix et la stabilité dans la région, pour créer un climat de confiance mutuelle, pour promouvoir la coopération régionale, ainsi que pour résoudre le conflit de l’Artsakh dans le cadre des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Wolfgang Sobotka s’est dit convaincu que le conflit du Haut-Karabakh devrait être résolu dans le cadre des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE. Les parties ont discuté en détail des mesures à prendre pour la libération immédiate des prisonniers de guerre détenus par l’Azerbaïdjan. Alen Simonyan a remercié les parlementaires autrichiens pour les discussions et les déclarations condamnant l’agression lors de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh à l’automne 2020.

Armenpress