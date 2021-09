Poursuite des exercices militaires turco-azéris à Latchine

Conformément à l’accord de coopération militaire conclu entre l’Azerbaïdjan et la Turquie, les exercices tactiques conjoints organisés dans la région de Latchine se poursuivaient encore le 9 septembre

Selon l’Azerbaïdjan, les forces spéciales ont effectué des opérations de reconnaissance sur un terrain difficile, ont tendu des embuscades, détecté et détruit des groupes de sabotage sur le terrain, et ont secrètement approché l’ennemi simulé en surmontant divers obstacles.

Ces manœuvres qui s’inscrivent dans la logique agressive du panturquisme constitue une nouvelle démonstration de leur arrogance, à la limite de la frontière arménienne, et à quelques kilomètres des forces d’interpositions russes. Sans doute encore « un signal encourageant » d’Erdogan...