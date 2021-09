L’Azerbaïdjan inaugure son premier aéroport au Karabagh

La compagnie nationale azerbaïdjanaise a effectué son premier vol vers l’aéroport de Fizuli, nouvellement construit, sur un territoire que Bakou a repris lors de la guerre avec l’Arménie il y a moins d’un an.

L’Airbus S340-500 d’Azerbaijan Airlines - le plus gros avion de passagers de sa flotte - a effectué le vol d’une demi-heure entre Bakou et l’aéroport international de Fuzuli le 5 septembre. La plupart des passagers étaient des journalistes ; l’aéroport a été une vitrine de la reconstruction d’après-guerre dans le Karabakh et ses environs, ainsi que de plusieurs autres projets de transport, dont une autoroute à six voies et deux aéroports supplémentaires .

Le même jour, un Boeing 747-400 - l’un des plus gros avions cargo de la compagnie aérienne nationale Silk Way Airlines - a également atterri à Fizuli, marquant ainsi la première livraison de fret aérien d’après-guerre au Karabakh.

Les journalistes qui ont participé au voyage ont signalé que la construction de l’aéroport était inachevée ; les responsables affirment qu’il sera entièrement prêt à la fin du mois de septembre. Selim Akbay, le chef de projet pour la construction de l’aéroport, a déclaré aux journalistes qu’il a été construit par 12 entreprises turques, utilisant des équipements de construction « de Turquie, de Russie, de Chine, des États-Unis, d’Allemagne, de Finlande et d’autres pays ».

