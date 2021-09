Fin de la visite officielle du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan en Géorgie

En marge de la visite, le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré le Premier ministre géorgien Irakli Garibashvili, la Présidente Salome Zourabichvili, a rendu hommage à la « Place des Héros » à Tbilissi, a participé au dîner de réception donné au nom du Premier ministre géorgien en l’honneur du Premier ministre arménien.

Nikol Pashinyan a eu des entretiens de haut niveau avec Irakli Garibashvili, discutant de l’agenda des relations arméno-géorgiennes. L’un des principaux sujets de discussion a été la perspective d’ouvrir une ère de stabilité, de paix et de développement dans la région. Les interlocuteurs ont convenu de développer la coopération arméno-géorgienne, de promouvoir le dialogue régional par des efforts et des programmes conjoints. Dans ce contexte, le Premier ministre arménien a également eu une réunion productive avec le Président géorgien.

La visite officielle du Premier ministre en Géorgie s’est terminée à Batumi par une réunion informelle avec le Premier ministre géorgien, au cours de laquelle les programmes visant à développer le tourisme et les mesures destinées à améliorer les infrastructures ont été présentés au Premier ministre Pashinyan. Les Premiers ministres arménien et géorgien se sont déclarés satisfaits des négociations et ont convenu de poursuivre des contacts actifs dans des formats officiels et non officiels.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan est rentré à Erevan ce soir.