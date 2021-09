Moscou exige une stricte adhésion aux accords

La Russie a appelé jeudi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à respecter strictement les accords du 9 novembre et du 11 janvier signés par les dirigeants des trois pays, au lieu de discuter de nouvelles approches pour résoudre la situation.

« Malheureusement, les désaccords fondamentaux sur les questions politiques [entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan] se poursuivent », a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d’un point de presse.

« Par conséquent, à ce stade, Moscou considère qu’il est nécessaire de respecter strictement toutes les dispositions des accords (...)