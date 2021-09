L’anniversaire de l’indépendance arménienne vaut bien une fête… surtout lorsqu’il s’agit du 30e ! Mais les couleurs et tonalités festives annoncées par le premier ministre arménien Nikol Pachinian pour sa célébration à Erevan, le 21 septembre, soit un an presque jour pour jour après le déclenchement par l’armée azerbaïdjanaise, le 27 septembre 2020, d’une guerre totale et meurtrière au Karabagh qui fera voler en éclats, en 44 jours, les espérances portées il y a 30 ans, par le référendum d’indépendance fondateur de la République arménienne, font voir rouge nombre d’Arméniens, à commencer par les familles des milliers de victimes de la guerre, qui en portent le deuil et jugent indécent le programme du gouvernement pour cette journée anniversaire très particulière. N.Pachinian avait annoncé mercredi 8 septembre que des festivités « de grande envergure et colorées » seront organisées à cette occasion sur la place de la République de Erevan, centre du pouvoir et des affaires de la capitale arménienne, pour rappeler avec force l’importance de ce jour du 21 septembre 1991 marquant la renaissance de l’Arménie qui se séparait d’une Union soviétique en voie de désintégration et regagnait son indépendance. “Ce sera dédié en tout premier lieu et surtout à nos martyrs qui ont sacrifié leurs vies pour l’indépendance de l’Arménie, sa sécurité et sa souveraineté”, avait précisé le premier ministre arménien lors d’une réunion de son gouvernement. Cette précision n’a toutefois pas suffi à apaiser la colère de nombreux parents et proches des victimes arméniennes d’une guerre dont les plaies sont loin d’être refermées, alors que les recherches dans les zones de combats révélent régulièrement de nouvelles dépouilles, s’ajoutant au bilan de plus de 3 800 morts dans les rangs arméniens, alors que des Arméniens sont encore détenus en Azerbaïdjan, où des dizaines d’entre eux ont déjà été jugés et condamnés, que de nombreux autres sont toujours portés disparus, alors enfin, que des accrochages meurtriers se poursuivent aux frontières de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan. Nombre de proches des victimes ont choisi les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation et dénoncer les festivités annoncées, certains d’entre eux menaçant même de les perturber de différentes manières. Ils estiment que l’ampleur et la tonalité des festivités programmées par le gouvernement seraient pour le moins inconvenantes dans un pays qui porte encore le deuil des victimes de la guerre et n’a pas encore trouvé, identifié et inhumé tous ses soldats morts au combat.

Selon les chiffres officiels, quelque 3 800 soldars arméniens sont morts au combat et plus de 200 autres sont portés disparus ou ont été faits prisonniers lors des opérations militaires auxquelles a mis fin l’accord de cessez-le-feu négocié par la Russie avec les belligérants le 9 novembre 2020. Les recherches effectuées par les Arméniens du Karabagh continuent à exhumer, presque quotidiennement, les dépouilles de soldats sur les anciens champs de bataille passés depuis sous le contrôle des forces azerbaïdjanaises. Certains responsables de l’opposition arménienne ainsi que des personnalités publiques ont joint leurs voix à ces critiques, demandant que le gouvernement donne plus de sobriété au programme des célébrations du Jour de l’indépendance. Et l’opinion semble être en phase avec cette position, les micro-trottoirs réalisés notamment par le Service arménien de RFE/RL dans les rues de Erevan traduisant une volonté générale de célébrer a minima la fête nationale. “On doit marquer l’anniversaire de l’indépendance, mais pas « en couleurs », estimait ainsi un habitant de la capitale interrogé par les journaistes en ajoutant : “Qu’est-ce que cela veut dire, la célébrer « en couleurs » en mémoire des tués ? A quoi cela rime-t-il ?” “On doit la célébrer, mais pas de la façon présentée [par Pachinian]”, estimait, en écho, une habitante d’Erevan, alors qu’un autre habitant interrogé, plus critique encore, affirmait que « dans ces circonstances, nous n’avons le droit de célébrer aucune fête”. Le gouvernement n’a pas réagi pour le moment à ce vent de critiques. Il ne semble pas disposé à réviser à la baisse les festivités anniversaires, puisqu’il aurait déjà fait appel à une compagnie privée pour organiser l’évènement sur la place de la République. Le dirigeant et créateur de cette compagnie, Ashot Arakelian, n’a pas fourni de précisions sur les différentes manifestations prévues pour les festivités lorsqu’il a été interrogé jeudi par RFE/RL. Il s’est contenté d’indiquer que de la musique classique sera au répertoire, sans doute pour donner quelque solennité à des festivités dont l’opinion critique déjà la légèreté, voire la frivolité, dans ce contexte historique grave.

Si le gouvernement de Pachinian, en programmant des festivités « hautes en couleur », a voulu remonter le moral en berne des Arméniens et leur faire comprendre qu’il fallait aller de l’avant et ne pas se laisser abattre par le vainqueur azéri, le message semble être en tout cas mal passé. Pachinian, que l’opposition, rassemblée sur ce point, et une partie de l’opinion, rendent responsable de la défaite face à l’Azerbaïdjan dans la dernière guerre du Karabagh et de défaitisme dans la gestion de l’après-guerre, devrait raviver les critiques de ceux qui lui reprochent son manque de respect aux soldats morts sur le champ de bataille, et qu’il aurait envoyés à la mort en provoquant une guerre qu’il était incapable de gagner. Des critiques qui le poursuivent depuis sa capitulation de novembre 2020, jusque dans le cimetière de Yéraplour de Erevan, où il se rendu, protégé à chaque fois par une cohorte de gardes du corps, pour se recueillir sur les tombes des martyrs arméniens. Au-delà, les détracteurs de Pachinian ne manqueront pas de lui reprocher sa légèreté et sa désinvolture, aujourd’hui comme hier, en rappelant que quelques mois après son accession au pouvoir en mai 2018, il avait remplacé le traditionnel défilé militaire organisé sur la place de la République par ses prédécesseurs pour la Fête de l’indépendance par des célébrations civiles et seulement festives, censées montrer que l’Arménie n’était plus une puissance belliqueuse, adressant ainsi un message ambigu à l’Azerbaïdjan qui l’interprétera à sa façon et, s’appuyant sur une rhétorique délibérément belliqueuse quant à lui, préparera activement la guerre.