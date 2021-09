En 2021 la compagnie aérienne arménienne Armenia Airlines a lancé pour la première fois un département tourisme, grâce auquel les passagers peuvent acheter des forfaits pour les destinations balnéaires de Hurghada et Charm el-Cheikh (Egypte) depuis Erévan.

Lors d’une conférence de presse au siège de l’agence de presse « Armenpress », le directeur adjoint de la compagnie aérienne « Armenia », le directeur commercial Gevorg Khachatryan a déclaré qu’à partir du 20 septembre, les vols Erevan-Moscou-Erevan seront réalisés chaque jour.

« Les vols seront réalisés vers deux aéroports de Moscou, Vnoukovo et Cheremetyevo. Il y aura des vols quotidiens dans le sens Erevan-Tbilissi-Erevan. Il est à noter que les vols Erevan-Moscou et Erevan-Tbilissi sont combinés, l’espace aérien russe étant fermé aux avions géorgiens. Il s’avère que les avions géorgiens ne peuvent pas effectuer de vols directs vers la Russie. Dans ce cas, la compagnie aérienne arménienne a donné l’opportunité aux citoyens russes et géorgiens de faire d’Erevan un point de transit » a déclaré G. Khachatryan.

Il a ajouté que faire d’Erevan une ville de transit est une opportunité pour le développent de l’économie de l’Arménie avec des revenus supplémentaires.

Précisons que pour l’heure les appareils d’Armenia Airlines n’ont toujours pas l’accord de voler vers les pays de la Communauté européenne -et à ce titre Erévan-Lyon- suite à une interdiction de vol pour des questions de conformité dans la révision des avions.

Krikor Amirzayan