Soirée artistique au profit du conservatoire de Stepanakert

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE OFFICIELLE À L’HAŸ-LES-ROSES

En partenariat avec la municipalité

Sous la présidence d’honneur de Valérie Pécresse (à confirmer)

Madame Hasmik Tolmadjian, Ambassadrice de l’Arménie en France (confirmé)

Hovhannès Guévorkian, Représentant de la République du Karabagh à Paris (confirmé)

Au profit du Conservatoire de musique de Stepanakert

Auditorium Dispan de Floran, L’Haÿ-Les-Roses

Samedi 9 octobre 2021 à 20h

POURQUOI

Suite à la guerre dans le Haut-Karabakh, le Conservatoire de musique de Stepanakert a subi de très gros dommages sur le bâtiment (façades, murs, fenêtres, aménagement intérieur à refaire...) et la destruction des instruments d’orchestre.

OBJECTIFS

• Sensibiliser et informer le public français de la situation après cette guerre particulièrement horrible touchant majoritairement des jeunes et la population déplacée.

• Venir en aide à l’équipe pédagogique pour la réouverture de l’établissement

• Récolter un maximum d’argent pour qu’ils puissent renouveler les instruments d’orchestre et reprendre les cours avec les enfants

• Redonner un sourire aux adultes et enfants grâce à la musique et à notre solidarité

COMMENT

• En organisant en partenariat avec la municipalité, une grande soirée officielle exceptionnelle autour de personnalités et d’artistes de qualité, connus ou moins connus, au profit des enfants et de l’équipe de ce Conservatoire

• En mettant en place une cagnotte en ligne avant l’événement

• En programmant le 7 octobre au cinéma La Tournelle de L’Haÿ-Les-Roses le film sur le Karabagh, sélectionné au Festival de Cannes 2020 « Si le vent tombe » de la réalisatrice Nora Martirosyan en sa présence lors de la projection.

PROGRAMME

En première partie, après les discours officiels, nous aurons les interventions de :

• Tigrane Yégavian, jeune chercheur, historien et journaliste, spécialiste du Caucase : Conférence sur les raisons du conflit

• Alexis Pazoumian, jeune photographe et réalisateur, lauréat du prix HiP 2020 (Histoires photographiques) : Photos sur le Karabagh et teaser du documentaire diffusé sur Arte en novembre 2020 « Jardin noir » ( https://vimeo.com/443102387)

• Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, pour son incroyable témoignage, accompagné de Sylvain Tesson

Pour la partie artistique se produiront :

• Frédéric Manoukian, pianiste, compositeur de jazz français, arrangeur et chef d’orchestre de jazz. (Il accompagne Laurent Gerra et est en tournée avec la célèbre soprano Natalie Dessay).

Il sera au piano avec un contrebassiste, un batteur, le maître du duduk Rostom Khachikian et la chanteuse de jazz de Paris Gilda Solve

• Le duo avec David Haroutunian, violoniste de l’orchestre Philharmonique de Radio France et la pianiste française Xénia Maliarevitch

• Les Troup’Adour, ensemble vocal mixte de 17 jeunes adultes que je dirige, concluront la soirée.

Ils interpréteront des chants en arménien sans être de cette origine.

Onnick Adourian, directeur musical et chef de chœur

Les Troup’Adour

Ensemble vocal mixte

06 87 20 76 51

[email protected]

[email protected]

www.lestroupadour.fr