Le Catholicos de tous les Arméniens a eu une réunion d’adieu avec l’ambassadeur d’Allemagne en Arménie

Le 7 septembre, Sa Sainteté Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a reçu au Saint-Siège d’Etchmiadzine l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne en République d’Arménie Michael Bantshaf, qui achève sa mission diplomatique.

Lors de la réunion, Sa Sainteté, parlant des défis externes et internes auxquels est confronté le peuple arménien, a exprimé sa gratitude aux autorités allemandes pour avoir soutenu l’Arménie dans cette période difficile. Le Catholicos de tous les Arméniens a également remercié l’Ambassadeur pour sa mission (...)