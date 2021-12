Les adieux de l’Ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte reçu ce matin par Nikol Pachinian

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu ce matin à Erévan, l’Ambassadeur de France en Arménie Jonathan Lacôte qui achève sa mission diplomatique en Arménie. Nikol Pachinian a affirmé lors de la rencontre que le mandat de S.E. Jonathan Lacôte en Arménie s’est déroulé dans une période difficile et mouvementée de l’Arménie et de la région. « Non seulement cette période n’a pas eu d’impact négatif sur les relations privilégiées arméno-françaises, mais aussi la coopération bilatérale est devenue plus étroite » a déclaré Nikol Pachinian.

Le Premier ministre arménien a en outre affirmé que de larges (...)