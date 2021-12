L’association Idje-Val de liens entre Valence et Idjevan (Arménie) sera présente ce samedi 11 septembre au marché des villes jumelles de Valence

L’association Idje-Val visant à renforcer les liens entre la ville de Valence (Drôme) et Idjevan (chef-lieu de la région de Tavouch) sa ville jumelle en Arménie, une association présidée par Khosrof Iliozer, sera présente ce Samedi 11 Septembre au marché des villes jumelles de Valence, place Saint Jean de 9h00 à 13h00.

Idje-Val propose au public la dégustation sur place ou à emporter, de spécialités culinaires arméniennes. Avec les incontournables ambassadeurs de la cuisine arménienne comme les dolmas, beuyrek, vospov keufté, brochettes et jus de fruits et boissons d’Arménie. Les bénéfices de la (...)