Exercices militaires aériens turco-azéris à Konya

Les forces aériennes azerbaïdjanaises et turques poursuivent les exercices tactiques conjoints « TurAz Falcon - 2021 ». Ces exercices tactiques de vol conjoints se sont tenus à Konya en Turquie, rapporte le site azerbaïdjanais Trend le 7 septembre en se référant au ministère azerbaïdjanais de la Défense.

Selon le plan des exercices, les pilotes militaires des deux pays ont effectué des vols de combat en plein jour.

Les vols ont été précédés d’un briefing sur le plan d’opération, les conditions météorologiques et d’autres questions techniques.

Dans le cadre d’une opération conjointe, les pilotes azerbaïdjanais et turcs ont accompli avec succès la tâche de détruire les systèmes de défense aérienne de l’ennemi simulé, les installations stratégiques et les avions assurant la défense de ces installations.

Les pilotes militaires azerbaïdjanais participent aux exercices sur des avions d’attaque Su-25 et des chasseurs à réaction MiG-29.

Les exercices dureront jusqu’au 17 septembre.