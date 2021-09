Echange téléphonique d’A.Mirzoyan avec Wendy Morton

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a eu une conversation téléphonique le 6 septembre avec Wendy Morton, députée britannique du parti conservateur et sous-secrétaire d’État parlementaire au Voisinage européen et aux Amériques.

Les interlocuteurs ont discuté d’un large éventail de questions liées à la sécurité et la stabilité régionales. Le ministre Mirzoyan a souligné qu’une paix durable et stable dans la région peut être obtenue par un règlement global du conflit du Haut-Karabakh sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, sur la base des principes et éléments connus. Wendy Morton, à son tour, a noté que le Royaume-Uni soutient les efforts des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité d’un rapatriement immédiat des prisonniers de guerre et des civils arméniens détenus en Azerbaïdjan.

Ararat Mirzoyan a également présenté à Wendy Morton la situation créée à la suite des actions provocatrices de l’Azerbaïdjan, en particulier la pénétration de troupes azerbaïdjanaises sur le territoire souverain de l’Arménie. Il a souligné qu’un tel comportement de la part de l’Azerbaïdjan sapait les efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales.

Acceptant les félicitations de son collègue pour son accession au poste de ministre des affaires étrangères, Ararat Mirzoyan a exprimé la volonté de la partie arménienne de développer la coopération avec le Royaume-Uni dans des domaines d’intérêt commun.

Dans le contexte de la coordination des efforts des pays contre le changement climatique, les interlocuteurs ont souligné la tenue effective du 26e sommet de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) qui se tiendra à Glasgow, au Royaume-Uni, en novembre de cette année, ainsi que la participation de la partie arménienne à la conférence.

