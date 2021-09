Rencontre entre A.Mirzoyan et I. Khovayev du Groupe de Minsk

Le haut diplomate arménien et le coprésident russe du Groupe de Minsk de l’OSCE ont discuté du règlement du conflit du Karabakh.

Les parties ont souligné l’importance de la reprise du processus de paix sous l’égide du Groupe de Minsk de l’OSCE, a déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les questions relatives à la reprise du processus de négociation pour régler le conflit du Haut-Karabakh ont été au centre des discussions entre le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et le co-président russe du Groupe de Minsk de l’OSCE Igor Khovayev, a déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères lundi.

« Les parties ont discuté d’un large éventail de questions relatives au règlement du conflit du Haut-Karabakh et ont souligné l’importance de la reprise du processus de paix négocié par le groupe de Minsk de l’OSCE. M. Mirzoyan a exprimé le soutien de la partie arménienne aux déclarations des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, qui soulignent la nécessité d’un règlement durable du conflit sur la base de principes et d’éléments bien connus », a-t-il ajouté.

Le haut diplomate arménien a également souligné l’importance de la résolution des problèmes humanitaires prioritaires. « Dans ce contexte, le ministre a noté la nécessité du rapatriement inconditionnel des prisonniers arméniens, des otages civils et des autres détenus », a indiqué le ministère.

Le service de presse du gouvernement arménien a déclaré plus tôt ce lundi que M. Khovayev avait rencontré le Premier ministre Nikol Pashinyan pour discuter des « moyens de régler le conflit du Haut-Karabakh ». Dans ce contexte, ils ont souligné l’importance des activités des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE.