La Belgique et la Lituanie font don de vaccins contre le coronavirus à l’Arménie

L’Arménie a reçu tôt ce lundi plus de 187 000 doses de vaccins contre le coronavirus donnés par le gouvernement belge.

Des photographies publiées par le ministère arménien de la santé montrent des travailleurs à l’aéroport international Zvartnots d’Erevan déchargeant d’un avion cargo des conteneurs remplis du vaccin Oxford/AstraZeneca.

Un autre État membre de l’Union européenne, la Lituanie, a donné et livré 27 500 doses du même vaccin à l’Arménie vendredi dernier.

Début août, la France s’est engagée à fournir 200 000 doses de vaccin à ce pays du Caucase du Sud.

Ces dons sont importants pour ce pays d’environ 3 millions d’habitants, où seulement 303 325 vaccins avaient été administrés au 5 septembre. Selon le ministère de la santé, un peu plus de 108 000 de ses habitants ont été entièrement vaccinés depuis le lancement de la campagne de vaccination du gouvernement arménien en avril.

La campagne a été sérieusement entravée par l’hésitation généralisée à se faire vacciner. Afin d’accélérer la campagne, le gouvernement a recours à des mesures administratives.

Lundi, la ministre de la santé, Anahit Avanesian, a réaffirmé sa récente décision d’exiger de tous les employés des secteurs public et privé refusant la vaccination qu’ils se soumettent à leurs frais à des tests de dépistage du coronavirus deux fois par mois. Elle a déclaré que les entités et les personnes qui ne se conformeraient pas à cette nouvelle exigence, en vigueur depuis le 1er octobre, s’exposeraient à des amendes.

Dans des commentaires télévisés au service de presse du gouvernement, Mme Avanesian a déclaré que les autorités sanitaires disposeront de suffisamment de vaccins pour vacciner une proportion beaucoup plus importante de la population. Le ministre a réaffirmé que le gouvernement prévoyait d’acheter cet automne de grandes quantités de vaccins fabriqués par des sociétés pharmaceutiques américaines telles que Pfizer et Novavax.

Jusqu’à présent, les autorités n’ont reçu et utilisé que des vaccins développés par la Russie, la Chine ainsi que l’Université d’Oxford et la société anglo-suédoise AstraZeneca.

Mme Avanesian a déclaré qu’un déploiement plus rapide des vaccins était essentiel pour contrer l’augmentation lente mais régulière du nombre de cas quotidiens de coronavirus, qui a débuté en juin et menace désormais de submerger le système de santé arménien.

Selon elle, la tendance à la hausse va probablement se poursuivre dans les semaines à venir, étant donné le début d’une nouvelle année scolaire dans les écoles et les universités arméniennes. Elles ont été rouvertes pour la dernière fois en décembre.

Le ministère de la santé a déclaré lundi matin que 13 personnes supplémentaires sont décédées du COVID-19 au cours de la journée écoulée, portant à 6 088 le nombre total de décès liés au coronavirus officiellement enregistrés dans le pays.