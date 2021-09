La majorité parlementaire rejette le candidat de l’opposition pour la vice-présidence de la commission de la défense

L’une des commissions les plus sensibles du Parlement arménien a rejeté le candidat proposé par l’opposition pour le poste de vice-président. En vertu de la législation arménienne, les députés de l’opposition sont habilités à présider trois des 12 commissions du Parlement ; ils peuvent aussi briguer la vice-présidence de plusieurs autres commissions ou instances parlementaires. La principale force d’opposition au Parlement arménien, l’alliance Hayastan, a ainsi invoqué ces textes législatifs pour proposer l’un de ses députés, Artur Ghazinian, au poste de vice-président de la très stratégique commission parlementaire en charge de la défense et de la sécurité. La deuxième force du Parlement était soutenue, dans cette démarche, par l’autre formation d’opposition, le bloc Pativ Unem bloc. Mais la plupart des membres de la commission concernée, affiliés au parti majoritaire Contrat civil du premier ministre Nikol Pachinian, ont fait barrage à la nomination d’A.Ghazinian le 31 août. L’alliance Hayastan persistait cependant dans son choix, en représentant une nouvelle fois son candidat au poste vacant. Les sept députés pro-gouvernementaux ségeant dans la commission de 11 membres, votaient une nouvelle fois contre A.Ghazinian. Ils justifieront leur obstruction à sa nomination lors du débat de deux heures qui précédait le vote, en le harcelant au sujet de sa déclaration de revenus, non sans lui reprocher les déclarations hostiles au gouvernement qu’il aurait faites l’an dernier, reproche d’autant moins justifié pourtant que le député appartient à l’opposition et n’est donc pas amené à faire les louanges du gouvernement. Mais ce sont la forme et la nature des critiques faites au gouvernement qui lui sont reprochés, précisera le président de la commission, Andranik Kocharian (sans aucun lien de parenté avec l’ex-président à la tête de l’alliance Hayastan), qui a ainsi cité le message « honteux » posté par Ghazinian sur Facebook où, dénonçant la conduite de la guerre de l’automne dernier au Karabagh par N. Pachinian, il comparait le premier ministre arménien à un “serial killer”. Ghazinian, pourtant, ne reniera pas ses propos et continuera à rendre Pachinian responsable de la défaite de l’ Arménie dans la guerre de six-semaines qui causa la mort d’au moins 3 800 soldats arméniens et infligea des pertes territoriales à la partie arménienne. Il déclarait après le vote que Pachinian et son équipe politique ne voulaient pas qu’il occupe ce poste parlementaire de crainte qu’il ne compromette l’adoption rapide d’amendements controversés du gouvernement. L’un des leaders du groupe Hayastan au Parlement, Artsvik Minasian, dira aux journalistes que l’alliance dirigée par l’ancien président arménien Robert Kotcharian reviendra à la charge en présentant une troisième fois la candidature de Ghazinian. Mais de son côté, un représentant du Contrat civil, Vahagn Aleksanian, laissera clairement entendre que Ghazinian ne sera pas élu au poste de vice-président de la commission parlementaire de la défense et de la sécurité tant qu’il s’en tiendra à ses positions hautement “condamnables”.