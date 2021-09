Les soldats arméniens à la manœuvre… en Biélorussie

Un contingent de soldats arméniens s’est rendu ce week end en Biélorussie où il doit participer à des exercices militaires russo-biélorusses de grande échelle aux marges de l’Otan, qui ne cache pas son inquiétude face à ce déploiement de forces, certes ponctuel, mais dans le prolongement de celui orchestré par la Russie quelques mois avant le long de sa frontière avec l’Ukraine, qui réitérait sans grand espoir le mois dernier, à l’occasion d’une visite de son président V.Zelinski à la Maison Blanche à Washington, son aspiration à intégrer l’Alliance atlantique. D’une durée d’une semaine, ces grandes manoueuvres des trois pays alliés en Biéolorussie portent le nom de code très éloquant de “Zapad-2021” (“Ouest-2021”), qui désigne leur localisation géographique, à l’extrême-ouest de l’ex-URSS, autant peut-être que la cible virtuelle, l’Occident. Les exercices, qui doivent débuter le 10 septembre dans des centres d’entraînement en Russie et en Biélorussie, impliqueront des milliers de soldats, sur terre comme dans les airs, avec des tanks, de l’artillerie et des avions de combat. Le ministère biélorusse de la défense avait déclaré le mois dernier que les exercices transfrontaliers simuleraient des situations d’attaques visant les deux pays. Si un tel scénario reste pour l’heure peu probable, les tensions se sont accrues au cours des derniers mois aux frontières de la Biélorussie et de ses voisins membres de l’Otan, la Lituanie, la Lettonie et la la Pologne. Des responsables occidentaux ont notamment affirmé que Minsk encourageait des migrants illégaux à se rendre dans ces pays en vue d’accroître la pression sur les pays de l’Union européenne en réponse aux sanctions imposées par Bruxelles au régime autocratique du président Alexander Lukashenko, dont la réélection, en 2020, jugée frauduleuse, a été suivie d’une répression féroce contre l’opposition.

Le secrétaire-général de l’Otan Jens Stoltenberg a appelé la semaine dernière la Russie de faire preuve de transparence concernant le déroulement des grandes manouevres en territoire biélorusse et le nombre de soldats mobilisés pour cette occasion. “Ce que nous avons pu constater auparavant, c’est que le nombre de soldats participant à ces exercices a dépassé considérablement celui annoncé”, a ainsi déclaré J. Stoltenberg, cité par l’agence de presse Reuters, dans une allusion aux précédentes manœuvres, en 2017. L’ambassadeur américain en Biélorussie, Julie Fisher, avait indiqué en juin que l’alliance atlantique suivrait « de très près » les exercices Zapad-2021, dont Moscou affirme qu’ils sont par essence transparents et défensifs. Dans une déclaration publiée ce weekend, le ministère arménien de la défense avait indiqué pour sa part que ses troupes se joindraient aux exercices conformément au plan d’actions militaires commun russo-arménien pour l’année 2021. La déclaration ne précisait toutefois pas combien de soldats arméniens seraient engagés dans Zapad-2021. Il se contentait d’annoncer qu’une unité de l’armée arménienne prenait le chemin du centre d’entraînement russe pour l’armée de terre Mulino, à quelque 360 kilomètres à l’est de Moscou, soit bien loin de la Biélorussie. La participation active de l’Arménie à ces exercices militaires associant trois ex-Républiques soviétiques alliées au sein de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), dont un général biélorusse assume la présidence tournante qui doit revenir prochainement à un Arménien, confirme la volonté de Erevan, affichée après sa défaite dans la guerre contre l’Azerbaïdjan de l’automne 2020, de resserrer ses liens militaires, déjà étroits, avec la Russie, qui avait mis fin à six semaines de combats meurtriers le 10 novembre par un accord de cessez-le-feu dont elle est censée assurer depuis le maintien. Signe de ce renforcement des relations dans le domaine militaire, le ministre arménien de la défense Arshak Karapetian a visité la Russie au moins trois fois cet été. Son homologue russe Sergei Shoigu lui aurait assuré, à l’occasion de l’une de ces visites, le 11 août, que Moscou continuerait à aider l’Arménie à réformer et moderniser ses forces armées. Par ailleurs, une délégation militaire russe de haut niveau se trouvait à Erevan pour une nouvelle visite de travail en début de semaine, soit quelques jours avant le lancement des exercices militaires en Biélorussie.