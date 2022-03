Les enjeux d’une possible normalisation des relations turco-arméniennes

Ankara et Erevan ont récemment multiplié les déclarations allant dans le sens d’une volonté de dégel de leurs liens diplomatiques, rompus en 1993.

C’est un nouveau pas vers une possible normalisation des relations entre l’Arménie et la Turquie. Ces derniers jours, les deux puissances ont multiplié les déclarations en vue d’aller de l’avant pour ouvrir à terme leurs frontières et établir des liens diplomatiques. Réagissant aux propos tenus le 27 août par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, selon lesquels il y a des signaux positifs venus d’Ankara « en termes de paix dans la région », le président (...)