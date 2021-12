Diaporama du festival paroissial annuel

Dimanche 5 septembre, la rue Jean-Goujon à Paris était pavoisée aux couleurs de l’Arménie pour le festival annuel de l’Eglise Apostoliques.

Les paroisses des églises de la région parisienne présentaient leurs actions sur de nombreux stands et proposaient des cadeaux à offrir.

Plusieurs Associations étaient venues à la rencontre du public, dont bien entendu l’ASPA

Afin de permettre aux participants de conjuguer affaires et plaisir, Safti Immobilier et le Nouvel Hay Magazine avaient également répondu présent

Rien de plus simple pour faire ses emplettes : nourritures terrestres avec la Cuisine du Soleil (...)