Ismail Dogan : les événements du 6-7 septembre

Pogrom d’Istanbul Il y a soixante six ans,l’un des actes les plus honteux de l’histoire de la Turquie se préparait : « (les évènements du 6-7 septembre)Le Pogrom d’Istanbul restera pour la Turquie comme l’une des pages les plus obscures de son histoire.#pogrom pic.twitter.com/aVkbk8ALrM

-- ismail dogan (@ismaildogan1) September 6, 2021