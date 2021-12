Du Quatar à l’Allemagne

Les hauts responsables de l’administration Biden ont quitté Washington dimanche 5 septembre pour une tournée au Moyen Orient et en Europe. « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires du Qatar et de la Turquie pour aider à remettre l’aéroport de Kaboul en état de marche aussi rapidement que possible », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken. Une petite phrase dont la presse turque se délecte et qui est reprise sur les sites nationalistes. Au-delà de cette volonté de se rabibocher avec les Américains, on apprend que A. Blinken et le ministre de la défense Lloyd Austin doivent se (...)