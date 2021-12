Qualifications Mondial-2022 : l’Allemagne s’impose 6-0 face à l’Arménie

A Stuttgart, les supporters de l’équipe d’Arménie attendaient l’exploit de la sélection arménienne face à l’Allemagne, lors du 5e match des qualifications du Mondial 2022 (Groupe J). L’Arménie qui était en tête du classement avec 10 points face à l’Allemagne 9 points.

Mais l’espoir des Arméniens disparut très vite avec l’ouverture du score dès la 5e minute par Serge Gnabry. Ce dernier allait doubler le score dix minutes plus tard, puis par Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hoffmann et Karim Adeyemi, l’Allemagne allait totaliser face à une Arménie méconnaissable et tétanisée par la force allemande. Le score de 6-0 au coup de sifflet final traduit la nette domination de l’Allemagne face à l’Arménie. Très déçu après cette rencontre, le sélectionneur national arménien Joaquin Caparros très déçu a affirmé lors de la conférence de presse « Le résultat de ce match veut tout dire »

Mercredi l’Arménie affrontera le Liechtenstein et l’Allemagne sera opposée à l’Islande.

Krikor Amirzayan