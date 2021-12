Moscou appelle à une normalisation des relations arméno-turques

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exprimé vendredi 3 septembre l’espoir que l’Arménie et la Turquie normalisent leurs relations après la guerre du Haut-Karabakh de l’année dernière.

« Maintenant que les bases ont été posées pour un processus politique et le déblocage de toutes les liaisons de transport et économiques [arméno-azerbaïdjanaises] après la fin de la guerre, je pense qu’il serait tout à fait logique que nos collègues turcs et arméniens reprennent leurs efforts pour normaliser leurs relations », a déclaré M. Lavrov lors d’un forum de la jeunesse à Moscou.

« Nous sommes prêts (...)