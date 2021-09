Absence des dirigeants d’Arménie à Stépanakert Artsakh : 30e anniversaire de l’indépendance

En cette première année post-conflit armé, l’Artsakh célèbre ses 30 ans d’indépendance, le 2 septembre. Le président Harutunyan, accompagné des anciens présidents Sahakyan et Ghukassyan ont déposé des gerbes sur la tombe des martyres et fait des déclarations à cette occasion. De leur côté, le président Sarkissyan comme M. Pashinyan ont adressé des messages de félicitations (voir NAM en ligne).

Une délégation de parlementaires de la majorité, conduite par le vice-président Rouben Roubinyan, ainsi que des parlementaires de l’opposition ont effectué le déplacement à Stépanakert, le 1er septembre.

1- Cette année, la célébration semble être singulière

En rapportant ces visites et déclarations, certains médias arméniens ont souligné un fait singulier, l’absence du président de la République Armen Sarkissyan, du Premier ministre Pashinyan et du président de l’Assemblée nationale Alen Simonyan dans la capitale artsakhiote. Aussitôt, ce fait a fait l’objet de commentaires divers.

Les médias proches de l’opposition, faisant feu de tout bois, laissent entendre que « le torchon brûle entre les dirigeants d’Erevan et de Stépanakert ». Ailleurs, les commentateurs sérieux, pour leur part, tentent de savoir la véritable raison de cette non participation aux cérémonies sur place, d’ailleurs réduites au strict minimum.

Interrogé sur ce sujet lors d’une interrview par CivilNet, le 2 septembre même, Benyamin Poghossyan, directeur d’un centre de recherche, croit savoir que l’absence des trois dirigeants susmentionnés aurait été demandée par Ilham Aliev. Et, peut-être aurait-elle donné lieu à un consentement (non écrit) lors de la signature de la déclaration du 9 novembre dernier.

2- L’affaire est politique

Sollicité pour trancher, Andranik Kocharyan, président de la commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée Nationale, qui a fait partie de la délégation parlementaire à Stépanakert, n’a ni réfuté, ni bien entendu confirmé sur le plateau de la 1re chaîne de la TV arménienne, le 3 septembre. Il a cependant souligné que « nous étions dans un régime de cessez le feu, allusion à la déclaration du 9 novembre qui a mis un terme aux opérations militaires. En conséquence, ce régime (provisoire) »ne doit pas être mis en danger".

Il est vrai que le cessez le feu reste fragile, notamment du fait que l’Azerbaidjan n’a pas signé un mandat confirmant l’installation des troupes russes de maintien du cessez le feu. De plus, la déclaration tripartite, est certes reconductible, mais reste limitée dans le temps.

Il ne faut pas perdre de vue que le but ultime de Bakou est de vider l’Artsakh de sa population arménienne, à l’instar de ce que fit son père, Haydar Aliev, au Nakhidjevan.

3- Le cessez le feu reste fragile et l’avenir incertain

A entendre les déclarations arméniennes et artsakhiotes, on a l’impression que les positions se clarifient. Ararat Mirzoyan, nouveau ministre des Affaires étrangères, a critiqué, lors de sa visite à Moscou, la politique de Bakou et a plaidé en faveur des pourparlers sur le statut d’Artsakh sous l’égide de l’OSCE dans le cadre du groupe de Minsk. Il est vrai aussi que le programme du Contrat Civil évoque la question de l’occupation par l’Azerbaidjan des régions de Hadrout et de Chouchi et souligne l’importance du statut du territoire, alors que dans le programme du gouvernement, il n’y a pas de précisions sur ces deux sujets.

Pour des raisons tout à fait compréhensibles, le gouvernement a sans doute voulu se donner des marges de manœuvres diplomatiques lors des nécociations qu’il appelle de ses voeux. Cependant, certains pourraient considérer que tout ceci est destiné à « la consommation interne ». Ils estiment que le Haut-Karabagh est désormais un problème relevant de la Russie ou des relations russo-azérbaidjanaises, l’intervention de l’Arménie se limitant au domaine socio-économique (aide budgétaire et économique, ...).

En tout état de cause, parler de l’indépendance présuppose de disposer des leviers dans des rapports de forces qui régentent la sous-région. Notre collègue Sam Tilbian (voir NAM en ligne, Opinion, le 21 août, « Russie-USA-France, quel statut pour l’Artsakh ? ») souligne avec raison que « ... c’est le ’Grand jeu’ et le rapport de forces qui prévalent partout ». Le Caucase du sud ne sera pas une exception.

Prochainement, nous examinerons les différentes options qui pourraient constituer le cadre propice pour mener une politique réaliste pour l’Artsakh.

Le 3 septembre 2021

Marc Alenzi