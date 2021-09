Les Etats-Unis appellent leurs citoyens à ne pas se rendre en Azerbaïdjan pour cause d’épidémie du Covid-19

Le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies a appelé aux citoyens des Etats-Unis de ne pas se rendre en Azerbaïdjan pour cause de flambée de l’épidémie du Coronavirus. Information diffusée par l’agence de presse azérie Turan. Le Centre américain de prévention a également demandé aux ressortissants Américains d’éviter de se rendre en Suisse, en Estonie et en Macédoine du Nord où l’épidémie du Covid-19 fait rage.

Krikor Amirzayan