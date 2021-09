La Russie appelle l’Azerbaïdjan à libérer tous les prisonniers de guerre Arméniens et cela sans conditions préalables

La Russie a appelé par la voie de son chef de la diplomatie, au retour de tous les prisonniers de guerre Arméniens détenus par l’Azerbaïdjan et cela sans conditions préalables pour leur libération.

Aujourd’hui à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré cela lors d’une conférence de presse conjointe en compagnie de son homologue arménien Ararat Mirzoyan en visite en Russie depuis aujourd’hui.

Le chef de la diplomatie russe a d’abord souligné que la déclaration trilatérale du 9 novembre faisait référence aux prisonniers de guerre qui étaient alors en captivité et demandait leur libération immédiate.

« Actuellement, les Azéris détiennent un groupe important de militaires Arméniens qui y sont apparus fin novembre, après l’entrée en vigueur de l’annonce, un accord a été conclu pour arrêter toute action hostile. Dans nos contacts avec les dirigeants azéri, le président Aliev, comme à d’autres niveaux, nous envoyons un signal à nos homologues azéris, nous appelons à leur libération sans conditions préalables, car ce serait une étape humanitaire, une étape importante vers la construction de la confiance mutuelle » a déclaré Sergueï Lavrov.

Il a ajouté que la Russie continuerait à agir à partir de ces positions, mais il a ajouté que la décision finale ne dépendait pas de la Russie.

Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan, a affirmé de son côté que l’Arménie a rempli son obligation depuis longtemps. « Sur le principe du « tous contre tous » l’Arménie a rendu tous les prisonniers de guerre azéris. Nous pensons que l’Azerbaïdjan devrait restituer tous les prisonniers de guerre ainsi que les autres détenus Arméniens, non seulement pour remplir ses obligations, mais aussi pour créer un climat de confiance mutuelle. Dans cette atmosphère, il sera possible de passer à de nouvelles discussions et à un règlement de toutes les questions » a déclaré Ararat Mirzoyan.

Moscou a ainsi lancé une nouvelle fois un signal fort à Bakou. Et implicitement à Ankara qui n’est pas loin…

Krikor Amirzayan