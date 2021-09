L’ASPA reprend du service

Communiqué de l’ASPA (Association de Soutien aux Patriotes Arméniens)

Voilà plus de 4 mois que notre cher et inoubliable Achod Schemavonian, Président de l’ASPA, nous a quittés. Sa fille Véronique et son fidèle compagnon Jean Chaghougian ont choisi d’honorer sa mémoire et son engagement en poursuivant l’activité de l’association.

Ensemble, ils continueront les envois de colis humanitaires (vêtements, matériel médical, médicaments) aux familles d’Arménie et d’Artsakh, qu’ils contribueront aussi à aider financièrement. Le dernier container a été expédié mi mars 2021 par Achod et Jean. Ce sera au tour de Véronique et Jean d’organiser et assurer le départ du prochain chargement, fin octobre.

L’ASPA a également le beau projet de financer une classe dans une école d’Arménie qui portera le nom d’Achod.

Nous comptons sur votre aide financière et matérielle pour faire perdurer son travail et continuer à faire vivre l’ASPA. Un cerfa donnant droit à une réduction d’impôt de 66% du montant de vos dons vous sera envoyé.

Vous pouvez nous soutenir en envoyant un chèque à l’adresse de l’ASPA : B.P. 49 - 92135 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

L’ASPA vous remercie pour votre soutien.

Salutations patriotiques.

Véronique Schemavonian et Jean Chaghougian