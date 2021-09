Les dirigeants turc et émirati veulent réchauffer les relations bilatérales

Le prince héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, et le président turc, Recep Tayyip Erdogan, ont discuté des relations entre les deux pays rivaux lors d’un appel téléphonique lundi, a rapporté l’agence de presse officielle émiratie WAM.

Cet appel est le premier du genre entre des dirigeants de haut rang de ces deux pays qui s’opposent sur de nombreux dossiers régionaux, dont le conflit libyen et l’islam politique et qui entretiennent jusqu’à récemment des relations crispées.

Il intervient deux semaines après une rare visite d’une délégation émiratie à Ankara, dirigée par le conseiller à la sécurité nationale, cheikh Tahnoun ben Zayed, qui a évoqué la question de la coopération économique.

Lors de leur entretien, le président turc et le dirigeant émirati ont passé en revue les « relations bilatérales et les moyens de les renforcer », indique WAM.

Ils ont aussi abordé plusieurs « dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun », selon la même source.

La Turquie multiplie les gestes d’ouverture en direction de plusieurs pays rivaux dans la région, dont l’Egypte et les Emirats, au moment où Ankara cherche à rompre son isolement régional.

De leur côté, les Emirats cherchent eux aussi à se rapprocher de pays rivaux, dont le Qatar, accusé de soutenir des mouvements extrémistes, après une rupture des relations qui a duré trois ans.

« L’entretien entre Recep Tayyip Erdogan et Cheikh Mohammed ben Zayed (Al-Nahyane) était très positif et cordial », a écrit sur son compte Twitter l’ancien ministre d’Etat émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash,actuellement conseiller à la présidence.

Les Emirats « cherchent à construire des ponts et renforcer les points communs et le travail conjoint avec les (pays) amis afin de garantir la stabilité régionale et la prospérité » à l’avenir, a-t-il ajouté.

Abou Dhabi, 31 août 2021 (AFP) -